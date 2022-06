Résultat de la législative à Saint-Pourçain-sur-Sioule : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Saint-Pourçain-sur-Sioule dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pourçain-sur-Sioule sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Saint-Pourçain-sur-Sioule ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces tendances nationales des dernières heures s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Saint-Pourçain-sur-Sioule au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection suprême à Saint-Pourçain-sur-Sioule avec 32,09% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 27,83%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,1% et Éric Zemmour à 6,25%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Saint-Pourçain-sur-Sioule L'un des facteurs importants de ces législatives sera immanquablement le taux de participation à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 72,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 73,03% au premier tour, ce qui représentait 2 776 personnes. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à de faire baisser la participation à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 11:30 - Quel était le score de l'abstention à Saint-Pourçain-sur-Sioule en 2017 ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les législatives de 2017, 49,51% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pourçain-sur-Sioule s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre un taux de participation de 46,21% au second round. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Saint-Pourçain-sur-Sioule Pour ces nouvelles élections à Saint-Pourçain-sur-Sioule, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 - Hôtel de Ville à Ecole Francoise Dolto Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Pourçain-sur-Sioule comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Marion Sennepin Ecologistes Marie Cibert Rassemblement National Michel Barbarin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean Mallot Divers gauche Jean-Marc Collot Divers extrême gauche Pierre de Nicolay Reconquête ! Fabien Malavaud Divers droite Roger Litaudon Les Républicains Yannick Monnet Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Saint-Pourçain-sur-Sioule : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 5 300 votants de Saint-Pourçain-sur-Sioule seront amenés à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 32,1% des votes au premier tour à Saint-Pourçain-sur-Sioule, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 27,8% et 12,1% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Pourçain-sur-Sioule avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 54,2% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 45,8% des suffrages.