Résultat de la législative à Saint-Romain-de-Colbosc : en direct

En direct

19:21 - Pour la gauche, les 16,35% de Mélenchon à Saint-Romain-de-Colbosc convoités Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Saint-Romain-de-Colbosc comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,35% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,7% et 1,99% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total espéré de 22,04% pour la Nupes.

16:30 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Romain-de-Colbosc ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Saint-Romain-de-Colbosc ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN est venu coller les 20%. Au premier tour de la dernière présidentielle, à Saint-Romain-de-Colbosc, Emmanuel Macron figurait en tête avec 31,68% des voix, devant Marine Le Pen à 27,62%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 16,35% et Valérie Pécresse à 5,01%. En revanche dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Saint-Romain-de-Colbosc ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Saint-Romain-de-Colbosc. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,98% au sein de la localité, contre une abstention de 23,71% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique pourraient en effet tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Saint-Romain-de-Colbosc (76430).

11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Saint-Romain-de-Colbosc en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 4 211 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes élections législatives, 56,22% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Romain-de-Colbosc avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,68% pour le deuxième round.