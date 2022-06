En direct

19:44 - Du côté de la gauche, les 14,09% de Mélenchon à Saint-Venant font saliver Les électeurs de Saint-Venant avaient apporté 14,09% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,3% et 1,65% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 18,04% à Saint-Venant pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Venant ? Marine Le Pen avait gagné la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel à Saint-Venant avec 38,15% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 23,88%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,09% et Éric Zemmour à 5,6%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront certainement remettre en question cette donne lors des législatives dans la commune. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Venant À Saint-Venant, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement la participation. L'inflation cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple en mesure de faire baisser le taux de participation à Saint-Venant (62350). Au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,16% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 22,81% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Saint-Venant au premier tour des législatives ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 50,41% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Venant avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 44,03% pour le second round.