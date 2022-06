Résultat de la législative à Saint-Victoret : en direct

12/06/22 17:18

Bonjour et bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre ce 1er round des législatives à Saint-Victoret, jusqu'à la communication des résultats. On dénombre 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Saint-Victoret avec 45,53% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 15,05%, devançant Emmanuel Macron à 14,73% et Éric Zemmour à 11,77%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement la situation lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a chuté tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Quel impétrant à l'hémicycle les habitants de Saint-Victoret classeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 45,53% des suffrages au premier tour à Saint-Victoret, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du "Parti de gauche" et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 15,05% et 14,73% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Victoret avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 70,34% des voix, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 29,66% des voix.