Résultat de la législative à Sainte-Consorce : 2e tour en direct

18:46 - La Nouvelle union populaire pas si loin à Sainte-Consorce Dans l'unique bureau de vote de Sainte-Consorce, les voix qui s'étaient accumulées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour des législatives seront peut être cruciales ce dimanche pour le 2e volet du scrutin. Le candidat Nupes avait obtenu 21,06% des suffrages dimanche dernier. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 13,7%, 6,33%, 1,58% et 1,28% en avril. Autrement dit un potentiel de 22,89% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée au premier tour A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Sainte-Consorce. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 37,65% des votes lors du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier.

13:30 - La participation peut-elle encore baisser au second tour des législatives à Sainte-Consorce ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1564 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Consorce, 54,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,1% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au second tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h.