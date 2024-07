Résultat des législatives 2024 à Saint-Genis-Laval : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Genis-Laval, le niveau d'abstention constitue indéniablement un critère primordial du scrutin législatif 2024. Saint-Genis-Laval a enregistré une participation de 75,71%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 54,68% au premier tour et 51,11% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,92% des votants de la ville. La participation était de 80,57% au premier tour, soit 11 879 personnes. L'inflation dans le pays et son impact sur le quotidien des Français sont par exemple susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Genis-Laval (69230).

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Genis-Laval : perspectives électorales

En pleine campagne électorale législative, Saint-Genis-Laval se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 24,72% de cadres supérieurs pour 20 929 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 1 872 entreprises, Saint-Genis-Laval est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,11%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 1 236 résidents étrangers, représentant 5,89% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 654 euros par an, la ville aspire à plus de prospérité. À Saint-Genis-Laval, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.