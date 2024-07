Résultat des législatives 2024 à Craponne : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Craponne : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population de Craponne peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 8,1% et une densité de population de 2376 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,77%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 4 442 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,60%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,15%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Craponne mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,38% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.