Résultat des législatives 2024 à Chaponost : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Chaponost et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Chaponost contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec 44,52% de population active et une densité de population de 516 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,61% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux directives sur le travail. Le pourcentage important de cadres, représentant 29,14%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (12,71%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (47,59%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Chaponost, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.