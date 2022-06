En direct

20:08 - Quel résultat à Sainte-Consorce pour la Nupes ? Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Sainte-Consorce, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait cumulé 13,7% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,33% et 1,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 21,61% à Sainte-Consorce pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Sainte-Consorce, des sondages aussi révélateurs ? Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Sainte-Consorce au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Avec 36,75% des votes, au 1er round à Sainte-Consorce cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 17,77%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,7% et Éric Zemmour à 9,49%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Sainte-Consorce L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Sainte-Consorce. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la présidentielle, 21,52% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 16,98% au premier tour. La peur d'une résurgence de la pandémie de coronavirus est de nature à inciter les citoyens de Sainte-Consorce (69280) à se désintéresser du scrutin.

11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives, un élément essentiel à Sainte-Consorce ? L'observation des précédents scrutins permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, sur les 1 564 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Consorce, 54,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,1% au second tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.