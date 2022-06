Résultat de la législative à Sainte-Rose : en direct

En direct

19:20 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Sainte-Rose ? Avec un score de 30,42% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Sainte-Rose. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,68% et 0,68% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 31,78% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Sainte-Rose.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Rose ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Sainte-Rose, Emmanuel Macron avait terminé en première position avec 34,9% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 30,42%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position à 26,07% et Éric Zemmour à 1,62%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines changeront sans doute cette donne lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité a vu son score reculer à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Sainte-Rose ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sainte-Rose ? L'inflation serait en mesure de pousser les habitants de Sainte-Rose à rester chez eux. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 5 580 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,9% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 41,88% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Sainte-Rose à l'occasion du premier tour des élections législatives 2022 ? L'analyse des résultats des scrutins passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 35,1% au premier tour des votants de Sainte-Rose, à comparer avec une participation de 34,03% pour le second tour. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.