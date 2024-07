Résultat des législatives 2024 à Saint-Benoît : les premiers chiffres du 2e tour

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut également étudier les résultats des élections précédentes. À Saint-Benoît, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 58,38%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 78,94% des personnes en âge de voter à Saint-Benoît avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 73,7% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

La participation constitue sans aucun doute l'une des clés des législatives. Le taux de participation à Saint-Benoît pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 41,62%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 32,44% au premier tour. Au second tour, 40,55% des votants se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 57,5% des votants de la ville, contre une participation de 49,95% au premier tour, soit 14 522 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Benoît ?

17:29 - Saint-Benoît et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Benoît fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 37 023 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 955 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 10 068 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 44% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,19% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 286 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 1,16%, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1918,47 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 35,76%, annonçant une situation économique instable. À Saint-Benoît, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.