Résultat de la législative à Sainte-Suzanne : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Sainte-Suzanne dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Suzanne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - À Sainte-Suzanne, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? À Sainte-Suzanne, Jean-Luc Mélenchon finissait à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 37,29% des voix, devant Marine Le Pen à 26,84%. Suivaient, avec 16,19%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,24%, Fabien Roussel. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement transformer ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à Sainte-Suzanne ? Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un facteur fort de ces législatives à Sainte-Suzanne. L'inflation serait notamment susceptible de pousser les citoyens de Sainte-Suzanne à rester chez eux. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 57,38% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 50,24% au premier tour, soit 9 468 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Sainte-Suzanne, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives sera un élément important Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 23 939 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes législatives, le taux de participation s'était hissé à 33,64% au premier tour des électeurs de Sainte-Suzanne. Le taux de participation était de 33,53% pour le second tour. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Sainte-Suzanne Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Sainte-Suzanne, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 13 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 18846 votants de Sainte-Suzanne ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 28 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Suzanne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sainte-Suzanne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Johny Adekalom Divers centre Ophélie Clain Droite souverainiste Monique Orphé Divers gauche Valérie Legros Rassemblement National Philippe de Chazournes Divers extrême gauche Eric Leung Divers centre Frédéric Maillot Divers gauche Loïc Fanfan Régionaliste Didier Lombard Divers extrême gauche Nadine Gironcel Damour Divers gauche Alexandre Laï-Kane-Cheong Divers extrême gauche Nadia Ramassamy Les Républicains Jean Noël Hoareau Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Sainte-Suzanne : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 23 939 votants de Sainte-Suzanne (La Réunion) seront invités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des citoyens de cette ville comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 37.29% des voix au premier tour à Sainte-Suzanne, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et celui qui a signé un second bail à l'Elysée avaient obtenu 26.84% et 16.19% des voix. Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en rassemblant 64.93% des voix face à Emmanuel Macron (35.07%).