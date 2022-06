Résultat des législatives à Salbris - Election 2022 (41300) [PUBLIE]

Au fil des dernières années, les 5 160 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les législatives, parmi les 4 065 personnes en âge de voter à Salbris, 47,7% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 43,96% pour le second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.

L'abstention sera l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Salbris. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 27,22% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,17% au premier tour. La guerre en Ukraine serait par exemple en mesure de bénéficier à l'abstention à Salbris (41300).

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières semaines auront probablement une résonnance à Salbris ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Avec 30,62% des suffrages exprimés, à Salbris cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 26,9%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,31% et Éric Zemmour à 8,61%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,31% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Salbris en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,94% et 1,4% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 19,65% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 30,6% des voix au premier tour à Salbris. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,9% et 15,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Salbris avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 50,7% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 49,3% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Salbris ( Loir-et-Cher ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.