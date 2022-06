Résultat de la législative à Saleux : 2e tour en direct

En direct

18:07 - Des législatives prometteuses à Saleux pour la Nupes Les votants de Saleux avaient offert 22,79% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la législative 2022. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,67%, 2,8%, 1,15% et 2,36% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait une réserve de voix de 24,98% à gauche de l'échiquier.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Saleux ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les habitudes locales, comme à Saleux. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 28,75% des voix le 12 juin dernier pour le 1er tour des législatives. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 22,79% des suffrages. La candidature Rassemblement National obtient 22,4% des votes.

13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Saleux ? Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des élections législatives ? En 2017, au moment des législatives, 56,81% des personnes en âge de voter à Saleux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 47,14% pour le deuxième tour.