Résultat de la législative à Saleux : en direct

19:23 - Du côté de la gauche, les 18,67% de Mélenchon à Saleux donnent de l'espoir

Dans les 3 bureaux de vote de Saleux, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 18,67% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,8% et 1,15% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc se fixer un total théorique de 22,62% à Saleux pour ce premier tour des législatives.