Résultat de la législative à Salouël : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Salouël dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Salouël sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:03 - On peut voter jusqu'à 19 heures à Salouël pour ces législatives 2022 Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 10 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Salouël, pas de stress. L'unique bureau de vote ferme à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. Le préfet a en effet pris un arrêté pour permettre aux 2448 citoyens de se prononcer 1 heure plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Salouël

Les élections législatives 2022 auront lieu à Salouël comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste Dominique Reitzman Divers extrême gauche Aurélien Caron Divers droite Bernard Borel Divers droite Aurélie Soyer Reconquête ! Sandrine L'Aminot Ecologistes Nadia Hermans Rassemblement National Valérie Devaux Union des Démocrates et des Indépendants Bruno Paleni Divers extrême gauche Barbara Pompili Ensemble ! (Majorité présidentielle) Zahia Hamdane Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Salouël : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Salouël (80480) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Le président français sera-t-il à même d'acquérir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 39% des suffrages au premier tour à Salouël, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Salouël avec 68% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 32% des votes.