Résultat de la législative à Sarrebourg : en direct

12/06/22 17:14

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre ce 1er round des législatives à Sarrebourg, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Il y a 8 candidats dans la circonscription de la ville (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 43,42% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Sarrebourg, à comparer avec une participation de 40,65% pour le second round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Sarrebourg. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de pousser les habitants de Sarrebourg (57400) à rester chez eux. Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 966 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 33,55% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 32,91% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Sarrebourg au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 26,75% des voix à Sarrebourg, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 26,06% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,75% (contre 22%).

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 27% des votes au premier tour à Sarrebourg. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 19% des suffrages. Le choix des votants de Sarrebourg était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (54% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 46% des votes. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 12 645 citoyens de Sarrebourg ( Moselle ) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ?