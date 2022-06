Résultat de la législative à Sarreguemines : en direct

12/06/22 18:48

Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 21 295 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 41,03% au premier tour dans la commune à Sarreguemines, contre un taux de participation de 40,31% au round numéro deux.

Avec 30,08% des suffrages exprimés, au premier tour à Sarreguemines, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,96%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,19% et Éric Zemmour à 8,05%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront certainement transformer la donne lors des législatives à Sarreguemines dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les sondages vendredi soir. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

Dans les 19 bureaux de vote de Sarreguemines, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 19,19% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,06% et 1,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 23,72% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Sarreguemines.

Comme partout dans le pays, les habitants de Sarreguemines ( Moselle ) seront invités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30.08% des suffrages au premier tour à Sarreguemines, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien troisième homme de la dernière élection avaient obtenu 25.96% et 19.19% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 50.75% des suffrages face à Marine Le Pen (49.25%).