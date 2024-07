Résultat des législatives 2024 à Rohrbach-lès-Bitche (57410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Rohrbach-lès-Bitche, que vont trancher les supporters de la gauche ? Le Front populaire qui a émergé cette fois a fait une percée lors du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 7,97% des votes à Rohrbach-lès-Bitche. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La forte progression du RN à Rohrbach-lès-Bitche Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'observation majeure au niveau local pour cette législative 2024. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 27 points à Rohrbach-lès-Bitche entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. On peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Rohrbach-lès-Bitche ? Reste désormais à découvrir si l'évolution des scores au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Aux législatives à l'époque à Rohrbach-lès-Bitche, le RN arrivait aussi à la seconde position sur le podium, 15,02% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 60,65% pour Vincent Seitlinger (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 78,40%. Vincent Seitlinger remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Que concluent les résultats de dimanche dernier pour Rohrbach-lès-Bitche ? Vincent Seitlinger (Les Républicains) a obtenu 46,39% des votes à Rohrbach-lès-Bitche le 30 juin dernier, pour le 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Pascal Jenft (Rassemblement National) et Lisa Lahore (Nouveau Front populaire) avec 42,07% et 7,97% des votants. Les habitants passés par les bureaux de vote de Rohrbach-lès-Bitche avaient réalisé un autre choix que ceux de la 5ème circonscription de la Moselle, puisque Pascal Jenft y remportait ce premier tour, avec cette fois 47,52% devant Vincent Seitlinger avec 34,23% et Lisa Lahore avec 12,38%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Rohrbach-lès-Bitche au niveau de la participation ? Au cours des précédentes élections, les 2 347 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. À Rohrbach-lès-Bitche, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,9%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, le taux d'abstention représentait en effet 52,25% des électeurs de Rohrbach-lès-Bitche (57). Le taux d'abstention était de 54,55% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2024 à Rohrbach-lès-Bitche Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Rohrbach-lès-Bitche ? Dans la commune, dimanche, 32,9% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,74% au premier tour et 47,95% au second tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 821 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,5% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 27,46% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Rohrbach-lès-Bitche (57410) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Rohrbach-lès-Bitche : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des élections législatives à Rohrbach-lès-Bitche comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 072 logements pour 2 298 habitants, la densité de la ville est de 166 hab par km². L'existence de 197 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 16,18% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,07% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 36,21% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 882,41 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Rohrbach-lès-Bitche incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.