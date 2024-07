Résultat des législatives 2024 à Rouhling (57520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de gauche à Rouhling ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,22% des suffrages à Rouhling. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 19,2% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,33% pour Yannick Jadot, 1,56% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La forte évolution de l'extrême droite à Rouhling en 2 ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, localement, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Vincent Seitlinger (Les Républicains) en tête lors des législatives 2022 à Rouhling Le nombre de votes du Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de ces élections législatives, localement, comme dans le reste du pays. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de remporter ce scrutin localement. Les législatives avaient aussi donné lieu à un puissant départ pour le Rassemblement national à l'époque à Rouhling. Dans la commune, c'est Marie-Claude Voinçon qui arrivait en tête au premier tour avec 29,22%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Vincent Seitlinger (Les Républicains) chez les électeurs avec 52,33%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,67%.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce dimanche soir à Rouhling ? Au soir du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Rouhling ont placé en tête Pascal Jenft (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 49,95% des votes. Vincent Seitlinger (Les Républicains) ramassait 29,52%. Enfin, Lisa Lahore (Union de la gauche) recueillait 14,22% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Pascal Jenft glanant cette fois 47,52%, devant Vincent Seitlinger avec 34,23% et Lisa Lahore avec 12,38%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Rouhling lors des derniers scrutins L'analyse des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. À Rouhling, le pourcentage de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a atteint 58,88%, plus important que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 47,9% des électeurs de Rouhling. Le taux de participation était de 47,35% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau national, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Rouhling, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives ? À Rouhling, le taux de participation est incontestablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Rouhling lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 41,12%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,32% des électeurs de la commune. L'abstention était de 28,33% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 63,27% au premier tour. Au deuxième tour, 64,6% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Rouhling ? Le sentiment d'insécurité est de nature à faire augmenter la participation à Rouhling (57520).

17:29 - Rouhling : élections législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Rouhling, les élections sont en cours. Avec ses 1 978 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 55 entreprises, Rouhling offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,57% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 124 résidents étrangers, Rouhling est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,07%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2196,19 euros/mois. À Rouhling, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.