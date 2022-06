Résultat de la législative à Sathonay-Camp : en direct

12/06/22 10:58

Pour ces législatives à Sathonay-Camp, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 19 heures, pour dépouiller les bulletins. Un horaire un peu rallongé en comparaison de l'heure de fermeture un peu partout en France. Ce sont 14 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit sensiblement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Comme partout dans le pays, les habitants de Sathonay-Camp seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 26,3% des suffrages au premier tour à Sathonay-Camp. Le président de la République avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,8% et 21,0% des voix. Le choix des administrés de Sathonay-Camp était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (57,3% des voix), laissant ainsi à Marine Le Pen 42,7% des votes. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?