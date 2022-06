Résultat de la législative à Sautron : en direct

Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Sautron avec 40,97% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 14,15%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,92% et Valérie Pécresse à 8,58%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement bouleverser la situation lors des législatives à Sautron, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le bloc LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le RN s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Sautron, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation

L'une des clés du scrutin législatif sera l'étendue de l'abstention à Sautron. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient par exemple susceptibles de bénéficier au pourcentage d'abstention à Sautron. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 81,93% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 82,51% au premier tour, soit 5 372 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.