Résultat des législatives 2024 à Orvault : les premiers chiffres du 2e tour

À Orvault, l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le taux d'abstention. 27,17% des électeurs d'Orvault ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,51% au premier tour. Au second tour, 45,07% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Orvault ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 23,43% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,73% au second tour. Le désir de changement des habitants est de nature à faire augmenter la participation à Orvault.

17:29 - Orvault : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Orvault se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 30,92% de cadres pour 27 872 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 954 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,11% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 1 315 personnes (4,79%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 151 €/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Ainsi, Orvault incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.