Résultat de la législative à Sauvian : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Sauvian dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sauvian sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Sauvian ? Le scrutin est lancé depuis ce matin à Sauvian et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un nombre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Sauvian

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sauvian comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Florence Taillade Les Républicains Isabelle Noel Droite souverainiste Sylvie Ferrand Ecologistes Samantha Bernardi Ecologistes Mathilde Tastavy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Magali Crozier-Daniel Nouvelle union populaire écologique et sociale Florence Brutus Parti radical de gauche Laurent Gilhodes Divers extrême gauche Stéphane Karges Divers Henri Fabre-Luce Reconquête ! Oscar Essomba Divers droite Solène Rossard Ecologistes Emmanuelle Ménard Divers droite

Législatives 2022 à Sauvian : les enjeux

Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 38,71% des voix au premier tour à Sauvian. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20,52% et 15,09% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Sauvian avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 62,91% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 37,09% des suffrages. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Sauvian (34) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.