Résultat de la législative à Savigné-l'Évêque : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Savigné-l'Évêque sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Quel résultat aux législatives de Savigné-l'Évêque pour la coalition LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,98% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Savigné-l'Évêque il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,35% et 2,41% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 21,74% à Savigné-l'Évêque pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Savigné-l'Évêque ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines rejailliront probablement sur le résultat des législatives à Savigné-l'Évêque dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or à Savigné-l'Évêque, Emmanuel Macron accostait en première position de la dernière élection avec 31,89% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 26,16%, puis, avec 13,98%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,41%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Savigné-l'Évêque reste l'abstention Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Savigné-l'Évêque ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 480 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,52% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 21,29% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément essentiel à Savigné-l'Évêque ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Pendant les élections législatives de 2017, sur les 3 430 personnes en âge de voter à Savigné-l'Évêque, 52,16% avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,24% au dernier round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Savigné-l'Évêque Pour ces élections législatives à Savigné-l'Évêque, les 4 bureaux de vote (de Salle Michel Berger à Salle Michel Berger) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Savigné-l'Évêque comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste François Le Forestier Les Républicains Alexandra Monet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Picavez Divers extrême gauche Marylin Zbirou Ecologistes Serge Jover Divers extrême gauche Olivier Beslier Reconquête ! Muriel Cabaret Divers gauche Marietta Karamanli Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Trochon Droite souverainiste Angéline Furet Rassemblement National Thomas Hubert Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Savigné-l'Évêque : les enjeux

Les électeurs de Savigné-l'Évêque (72460) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32% des suffrages au premier tour à Savigné-l'Évêque, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 26% et 14% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Savigné-l'Évêque avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 59% des voix, laissant ainsi 41% des suffrages à Marine Le Pen.