Résultat de la législative à Savigny-sur-Orge : en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Savigny-sur-Orge. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,61% et 1,5% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,11% du côté de la gauche, et donc 32,8 en comptant les suffrages de Mélenchon.

16:30 - À Savigny-sur-Orge, des sondages aussi convaincants qu'en France ?

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Savigny-sur-Orge, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,23% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 26,69%, puis Marine Le Pen à 17,4% et Éric Zemmour à 7,35%. Le président-candidat atteignait en revanche près de 28% à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront probablement ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.