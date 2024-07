Résultat des législatives 2024 à Morangis : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Morangis : ce qu'il faut savoir

A mi-chemin des élections législatives, Morangis fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 13 211 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 313 entreprises, Morangis offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,26%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 1 790 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, 47,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1334,90 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, à Morangis, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.