Résultat de la législative à Sedan : en direct

En direct

18:47 - Quel résultat aux législatives de Sedan pour la Nupes ? Dans les 12 bureaux de vote de Sedan, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 23,94% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,45% et 1,5% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 27,89% à Sedan pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Sedan ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Sedan, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 31,04% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 25,37%, puis Jean-Luc Mélenchon à 23,94% et Éric Zemmour à 5,82%. Les dynamiques nationales des derniers jours changeront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a chuté tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Sedan ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Sedan, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des ménages pourrait potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Sedan. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,34% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 69,65% au premier tour, c'est-à-dire 6 541 personnes. En comparaison, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Sedan va-t-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des scrutins précédents, les 16 541 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 61,05% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Sedan. Le taux d'abstention était de 55,21% au round deux.