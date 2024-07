Résultat des législatives 2024 à Douzy (08140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Douzy, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'ensemble a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Douzy, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 10,94% des votes dans la localité. Une somme à comparer néanmoins avec les 15,58% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,96% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 0,54% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Douzy Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement localement pour ces élections. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 23 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Douzy ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que montrent les résultats des législatives 2022 pour Douzy ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections législatives sera ainsi très scruté. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois triompher à la fin de l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Douzy, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,39% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 49,64% pour Jean-Luc Warsmann (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite avec 66,72%. Jean-Luc Warsmann s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel verdict à Douzy pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Grâce à 47,73% des bulletins de vote, Isabelle Roger (Rassemblement National) a pris les devants à Douzy, dimanche 30 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Jean-Luc Warsmann (Divers droite) et Sophie Perrin (Union de la gauche) avec respectivement 40,17% et 10,94% des électeurs. La 3ème circonscription des Ardennes n'a en revanche pris tout à fait la même direction que la cité, puisque c'est Jean-Luc Warsmann qui s'y imposait, avec 43,56% devant Isabelle Roger avec 43,38% et Sophie Perrin avec 11,74%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Douzy ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Les données montrent une participation de 65,58% au 1er round des élections législatives 2024 à Douzy, supérieure à celle des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 600 personnes aptes à participer à une élection à Douzy avaient en effet pris part au scrutin (soit 49,13%), à comparer avec un taux de participation de 52,09% il y a cinq ans. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 65,58% de participation lors de la première étape des élections législatives à Douzy À Douzy, la participation constitue sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dans la ville, le taux d'abstention lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 34,42%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 522 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,08% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 24,51% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,25% au premier tour. Au second tour, 59,02% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Douzy aujourd'hui ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Douzy.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Douzy La démographie et la situation socio-économique de Douzy façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 168 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,76%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 700 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,11%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,44%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Douzy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,55% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.