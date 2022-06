Résultat de la législative à Selles-sur-Cher : en direct

12/06/22 10:59

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de cette première étape des législatives 2022 à Selles-sur-Cher, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Se trouvent en lice 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs résidant à Selles-sur-Cher placeront-ils en tête des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 29,9% des suffrages au premier tour à Selles-sur-Cher, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 26,9% et 18,0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Selles-sur-Cher avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui accordant 50,7% des suffrages, abandonnant donc à Emmanuel Macron 49,4% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?