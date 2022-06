Résultat de la législative à Septfonds : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Septfonds sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Septfonds. En direct 18:16 - Le bloc LFI-PS-EELV compte à Septfonds Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Septfonds, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette 2e manche des législatives. Son postulant a donc un poids aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,5%, 2,35%, 2,05% et 2,35% le 10 avril. Autrement dit un point de départ théorique de 25,25% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Septfonds. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Septfonds ? Grâce à 33,84% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Septfonds le 12 juin dernier au soir du premier round des législatives. La candidature Rassemblement National capte 29,24% des votes. A la troisième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 16,21% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Septfonds, le chiffre phare de ces législatives reste la participation La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. La semaine dernière, 55,47% des inscrits sur les listes électorales de Septfonds avaient pris part au vote. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation représentait 76,87% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 80,77% au premier tour, ce qui représentait 1357 personnes. 10:30 - Suite et fin des élections législatives 2022 à Septfonds ! Bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de suivre ce deuxième tour des législatives 2022 à Septfonds, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Sont alignés les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Septfonds - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Septfonds aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne

Tête de liste Liste Valérie Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale Pierre Poma Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Septfonds - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Septfonds

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Septfonds Valérie Rabault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,33% 33,84% Pierre Poma (Ballotage) Rassemblement National 22,44% 29,24% Catherine Simonin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,33% 16,21% Claude Vigouroux Les Républicains 9,26% 4,16% Ghislain Descazeaux Divers gauche 7,98% 5,15% Luc Francez-Charlot Reconquête ! 4,64% 5,48% Dylan Perrinaud Divers 1,84% 2,19% Chafik Benchekroun Droite souverainiste 1,19% 1,20% Richard Blanco Divers extrême gauche 1,17% 1,53% Laurence Lafond Divers extrême gauche 0,59% 0,88% Jean-François Grilhault Des Fontaines Divers 0,22% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Septfonds Taux de participation 52,09% 55,47% Taux d'abstention 47,91% 44,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,64% Nombre de votants 48 448 933

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative à Septfonds. Au niveau de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, les 1682 citoyens de Septfonds se sont prononcés pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne résultera de la conduite des électeurs des 62 autres communes qui lui sont rattachées. Dans la commune, Valérie Rabault a recueilli 34% des votes. Elle est suivie par Pierre Poma (Rassemblement National) et Catherine Simonin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent respectivement 29% et 16% des voix. Le niveau de la participation s'élève à 55% des citoyens enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 933 votants.

Législatives 2022 à Septfonds : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Septfonds à la mi-juin ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33,97% des suffrages au premier tour à Septfonds, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18,65% et 18,50% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Septfonds avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 58,33% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 41,67% des votes.