Résultat des législatives à Septfonds - Election 2022 (82240) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Septfonds

Le résultat des élections législatives 2022 à Septfonds est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne

Le résultat de l' élection législative 2022 à Septfonds a été officiellement rendu public par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, les citoyens de Septfonds ont opté pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention atteint 45% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, ce qui représente 749 non-votants. Valérie Rabault a engrangé 34% des voix dans la commune. Pierre Poma (Rassemblement National) et Catherine Simonin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décrochent dans l'ordre 29% et 16% des voix. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Septfonds. Les électeurs de 62 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Septfonds Valérie Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,33% 33,84% Pierre Poma Rassemblement National 22,44% 29,24% Catherine Simonin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,33% 16,21% Claude Vigouroux Les Républicains 9,26% 4,16% Ghislain Descazeaux Divers gauche 7,98% 5,15% Luc Francez-Charlot Reconquête ! 4,64% 5,48% Dylan Perrinaud Divers 1,84% 2,19% Chafik Benchekroun Droite souverainiste 1,19% 1,20% Richard Blanco Divers extrême gauche 1,17% 1,53% Laurence Lafond Divers extrême gauche 0,59% 0,88% Jean-François Grilhault Des Fontaines Divers 0,22% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Septfonds Taux de participation 52,09% 55,47% Taux d'abstention 47,91% 44,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 0,64% Nombre de votants 48 448 933

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Septfonds sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Quel résultat aux législatives de Septfonds pour les Insoumis et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,5% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Septfonds le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,35% et 2,05% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 22,9% à Septfonds pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Septfonds ? Les indications nationales des dernières heures se répéteront probablement à Septfonds au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Avec 33,97% des votes exprimés, à Septfonds cette fois, Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 18,65%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,5% et Éric Zemmour à 8,26%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Septfonds À Septfonds, le niveau d'abstention sera sans nul doute un facteur décisif des élections législatives. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de détourner l'attention des citoyens de Septfonds de leur devoir civique. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,87% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 80,77% au premier tour, c'est-à-dire 1 357 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Septfonds ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 55,48% au premier tour au niveau de Septfonds. La participation était de 47,69% pour le deuxième round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Septfonds ? Pour ces élections législatives à Septfonds, les 2 bureaux de vote (de Salle des Fêtes à Salle des Fêtes) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1680 citoyens de la ville à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Septfonds : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Septfonds à la mi-juin ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33,97% des suffrages au premier tour à Septfonds, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18,65% et 18,50% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Septfonds avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 58,33% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 41,67% des votes.