Résultat des législatives 2022 à Suresnes

Le résultat des élections législatives 2022 à Suresnes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hauts-de-Seine

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Suresnes. Au niveau de la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine, les 29614 habitants de Suresnes ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Isabelle Florennes a ainsi enregistré 50% des voix. Sabrina Sebaihi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Mélina Bravo (Rassemblement National) la suivent grâce à 24% et 9% des voix. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 53%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Suresnes Isabelle Florennes Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 49,80% Sabrina Sebaihi Nouvelle union populaire écologique et sociale - 23,80% Mélina Bravo Rassemblement National - 8,69% Florence Muller Reconquête ! - 7,48% Habiba Bigdade Divers gauche - 4,18% Guilhem Saïz Ecologistes - 2,10% Eric Schoenhenz Divers - 1,27% Valéry Barny Ecologistes - 0,98% Philippe Combaz Ecologistes - 0,49% Laurent Strumanne Divers extrême gauche - 0,35% Michel Allain Divers extrême gauche - 0,27% Mathilde Eisenberg Divers extrême gauche - 0,25% Nagib Azergui Divers - 0,25% Youcef Sahraoui Brahim Divers gauche - 0,11% Participation au scrutin Circonscription Suresnes Taux de participation - 53,07% Taux d'abstention - 46,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 3,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,00% Nombre de votants - 15 716

Législatives 2022 à Suresnes : les enjeux