Résultat des législatives 2024 à Nanterre : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Nanterre a atteint 35,36%, moins haut que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait en effet à 51,55% des inscrits sur les listes électorales de Nanterre (92), à comparer avec une abstention de 56,36% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures.

À Nanterre, la participation constitue l'une des clés des élections législatives. Le pourcentage de participation à Nanterre s'élevait à 64,64% pour le premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 63,89% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 73,37% au premier tour, ce qui représentait 37 079 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 42,51% au premier tour. Au second tour, 43,23% des citoyens se sont déplacés. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient entre autres avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Nanterre.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Nanterre

Au cœur de la campagne électorale législative, Nanterre est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 26,49% de cadres supérieurs pour 97 351 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 9 101 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (55,25%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 18 566 résidents étrangers, Nanterre est un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 27,97% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1573,63 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Nanterre, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.