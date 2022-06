Résultat des législatives à Talloires-Montmin - Election 2022 (74210) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Talloires-Montmin

Le résultat des élections législatives 2022 à Talloires-Montmin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultats élections législatives par circonscription à Talloires-Montmin La commune de Talloires-Montmin est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription de la Haute-Savoie (PUBLIE) 2ème circonscription de la Haute-Savoie (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Talloires-Montmin Véronique Riotton (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,35% 43,31% Anne-Valérie Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,85% 18,37% Didier Jouffrey Rassemblement National 16,21% 10,37% Aurélia Patty Gomila Les Républicains 13,07% 14,04% Guillaume Jambard Reconquête ! 4,48% 6,82% William Girard-Desprolet Régionaliste 1,84% 2,62% Anne-Sophie Bata Ecologistes 1,82% 1,44% Franck Buhler Droite souverainiste 0,96% 2,23% Jacques Mattei Divers extrême gauche 0,72% 0,52% Daniel Salem Chiad Divers 0,70% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Talloires-Montmin Taux de participation 48,83% 47,66% Taux d'abstention 51,17% 52,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,00% Nombre de votants 53 254 774

À Talloires-Montmin, les 1624 électeurs votant dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie ont opté pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, 40 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Dans la localité, Véronique Riotton a réuni 43% des votes. Elle ressort devant Anne-Valérie Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurélia Patty Gomila (Les Républicains) qui recueillent respectivement 18% et 14% des suffrages. Le taux d'abstention s'établit à 52% des habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Talloires-Montmin Antoine Armand (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,83% 10,95% Loris Fontana (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,99% 24,82% Lionel Tardy Divers droite 19,12% 25,55% Anaïs Nanche Rassemblement National 13,34% 22,63% Catherine Pacoret Union des Démocrates et des Indépendants 5,20% 1,46% San Hippomène Reconquête ! 3,90% 1,46% Pascal Sciabbarrasi Ecologistes 3,41% 5,11% Willy Collomb-Patton Régionaliste 2,13% 3,65% Christian Curdy Ecologistes 2,08% 2,19% Sylvie Brancaleone Droite souverainiste 1,34% 1,46% Jean-Paul Vigarié Ecologistes 1,16% 0,00% Damien Cornu Droite souverainiste 0,53% 0,73% Naci Yildirim Divers extrême gauche 0,49% 0,00% Oujdi Boussa Divers 0,48% 0,00% Timothée Peraldi Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Talloires-Montmin Taux de participation 48,12% 45,70% Taux d'abstention 51,88% 54,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,00% Nombre de votants 48 222 138

À Talloires-Montmin, les citoyens votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Savoie se sont prononcés pour le représentant Divers droite. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Savoie atteint 54% (138 votants). Le résultat définitif de la législative à l'échelle de cette circonscription résultera de la conduite des électeurs des 39 autres communes qui la composent. Lionel Tardy a effectivement obtenu 26% des votes au niveau de la ville. Loris Fontana (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 25% des voix. Quant à elle, Anaïs Nanche (Rassemblement National) obtient 23% des voix.

Législatives 2022 à Talloires-Montmin : les enjeux