Résultat des législatives 2024 à Alex (74290) – 2e tour [PUBLIE]

21:10 - Le résultat de la Nupes aux législatives il y a deux ans à Alex : 39,01% au second tour Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins obtenus à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Alex, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,67% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 39,01% à l'époque.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Alex en 2 ans Le résultat du Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces législatives. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Un palier de plus sera certainement franchi ce dimanche soir.

20:29 - Quel score final à Alex pour la majorité aux législatives 2024 ? Ce score du premier tour est logiquement à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Au premier tour des législatives à l'époque, Alex, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, avait aussi vu le binôme LREM l'emporter avec 40,74%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 7,84%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Véronique Riotton (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement, avec 60,99%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,01%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin il y a une semaine à Alex ? Grâce à 42,2% des bulletins de vote, Véronique Riotton (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Alex, le 30 juin lors du premier round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Anne-Valérie Duval (Nouveau Front populaire) et Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) avec respectivement 25,67% et 23,78% des votants. Véronique Riotton était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport aux européennes à Alex ? Au fil des dernières années, les 1 148 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 à Alex était de 20,47%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 34,68% au niveau d'Alex (74), contre une abstention de 39,63% lors des européennes de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Alex Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Alex, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Alex était de 20,47%. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 812 personnes en âge de voter dans la ville, 20,44% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 15,27% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,5% au premier tour. Au deuxième tour, 48,00% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Alex ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Alex La composition démographique et socio-économique d'Alex définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,05%. Le taux élevé de cadres, atteignant 33,16%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (4,46%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,56%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 17,58%, comme à Alex, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.