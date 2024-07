Résultat des législatives 2024 à Veyrier-du-Lac (74290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire scrutés Avec plus de 28% des votes à l'échelle nationale lors du premier round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN ce soir. Le matelas s'avère conséquent : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Veyrier-du-Lac, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 11,69% des votes dans la commune. Une progression en comparaison des 10,9% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par le RN à Veyrier-du-Lac Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont culminé à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Un chiffre encore un peu plus élevé pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc Ensemble en 2022 Reste maintenant à découvrir si l'évolution des scores au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Il y a deux ans à Veyrier-du-Lac, lors des élections législatives, le score était également de 52,46% pour Véronique Riotton , Veyrier-du-Lac étant déjà partie intégrante de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie. Au deuxième round,c'est encore Véronique Riotton qui cumulera le plus de votes, avec 83,90% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 16,10%.

20:05 - Les données avant le second tour des législatives 2024 à Veyrier-du-Lac Véronique Riotton (Ensemble pour la République) a raflé 53,23% des votes à Veyrier-du-Lac dimanche 30 juin 2024, au soir du premier round des législatives. En 2e position, Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) recevait 21,01%. Anne-Valérie Duval (Front populaire) récupérait 11,69% des votants. C'est aussi Véronique Riotton qui terminait en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Veyrier-du-Lac ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Veyrier-du-Lac était de 25,47%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 41,35% des personnes en âge de voter à Veyrier-du-Lac avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 44,35% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation à Veyrier-du-Lac va-t-elle descendre au second tour des législatives ? Le niveau de participation est immanquablement un critère décisif du scrutin législatif. Dans la ville, 25,47% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,13% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 22,78% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,17% au premier tour. Au deuxième tour, 47,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Veyrier-du-Lac ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Veyrier-du-Lac ?

17:29 - Veyrier-du-Lac : enjeux locaux et perspectives électorales A la mi-journée des élections législatives, Veyrier-du-Lac regorge de diversité et d'activités. Avec ses 36,36% de cadres pour 2 297 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 359 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (63,69%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 143 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,40%, favorise son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 53,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2247,69 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Veyrier-du-Lac affirme l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.