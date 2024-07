Résultat des législatives 2024 à Menthon-Saint-Bernard (74290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se transférer les voix de la gauche à Menthon-Saint-Bernard ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a récoltés le bloc à l'échelle de la France, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,42% des votes à Menthon-Saint-Bernard. Une progression de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Menthon-Saint-Bernard lors des législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections de l'Assemblée à l'échelle locale. La progression du RN semble déjà forte à Menthon-Saint-Bernard entre le score de la formation en 2022 (6,31%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (19,51%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Assez pour annoncer une implantation solide du parti dans la localité, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final à Menthon-Saint-Bernard pour Ensemble aux élections législatives ? Il s'agit à ce stade de savoir si l'évolution des scores au second tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Menthon-Saint-Bernard offrait aussi 47,02% pour Véronique Riotton des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 21,67% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Véronique Riotton (Ensemble !) au sommet localement, avec 76,92%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 23,08%.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin il y a une semaine à Menthon-Saint-Bernard ? Véronique Riotton (Ensemble !) a engrangé 51,17% des suffrages à Menthon-Saint-Bernard dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier round des législatives. Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) décrochait 19,51%. Ensuite, Anne-Valérie Duval (Front populaire) récupérait 16,42% des électeurs. Véronique Riotton était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Menthon-Saint-Bernard ? L'étude des derniers scrutins électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Dimanche dernier, 78,78% des électeurs de Menthon-Saint-Bernard ont voté lors du 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, 65,87% des électeurs de Menthon-Saint-Bernard (74) avaient en effet participé au vote, contre un taux de participation de 58,73% pour le scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Les chiffres de la participation au second tour des législatives 2024, un élément déterminant à Menthon-Saint-Bernard ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Menthon-Saint-Bernard ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Menthon-Saint-Bernard s'élevait à 21,22%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,72% au sein de la commune, contre une abstention de 17,31% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,33% au premier tour. Au second tour, 46,81% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Menthon-Saint-Bernard ce soir ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Menthon-Saint-Bernard.

17:29 - Élections législatives à Menthon-Saint-Bernard : impact de la démographie et de l'économie locale À Menthon-Saint-Bernard, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,86%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage important de cadres, atteignant 33,33%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (11,3%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,96%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 27,22%, comme à Menthon-Saint-Bernard, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.