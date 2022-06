Résultat des législatives à Tarascon-sur-Ariège - Election 2022 (09400) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Tarascon-sur-Ariège. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 1956 citoyens de la 1ère circonscription de l'Ariège habitant à Tarascon-sur-Ariège. Reste encore à déterminer si les électeurs des 187 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de l'Ariège feront les mêmes choix que ceux de Tarascon-sur-Ariège. Le taux d'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 47%. Au niveau de la ville, Bénédicte Taurine a effectivement rassemblé 36% des suffrages. Elle ressort devant Anne-Sophie Tribout (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Martine Froger (Divers gauche) qui captent respectivement 23% et 16% des suffrages.

L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Tarascon-sur-Ariège et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

L'observation des résultats des consultations politiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 54,82% au premier tour dans la commune à Tarascon-sur-Ariège. Le taux d'abstention était de 51,2% au deuxième round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.

À Tarascon-sur-Ariège, le taux d'abstention sera sans aucun doute l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2022. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,8% des électeurs de la localité, contre une participation de 78,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 538 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les indicateurs nationaux des derniers jours se répercuteront certainement à Tarascon-sur-Ariège dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir. Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 20,09% des voix à Tarascon-sur-Ariège, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait enregistré 25,5% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 27,04% (contre 21,95%).

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection n'avait eu lieu qu'à Tarascon-sur-Ariège. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,47% et 2,87% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 32,38% à Tarascon-sur-Ariège pour ce premier tour des législatives.

Comme partout en France, les 3 060 électeurs de Tarascon-sur-Ariège ( Ariège ) seront invités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la majorité des votes des électeurs de cette localité à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 27.04% des suffrages au premier tour à Tarascon-sur-Ariège. L'ancien ministre du gouvernement Jospin avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25.50% et 20.09% des votes. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était, en fin de compte, ressortie en tête du second tour en décrochant 50.78% des suffrages face à Emmanuel Macron (49.22%).