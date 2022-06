Résultat de la législative à Tavaux : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Tavaux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Tavaux. En direct 18:13 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé en 3e position à Tavaux il y a une semaine Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,54% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine à Tavaux. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,95%, 3,06%, 1,58% et 2,12% en avril. Ce sont donc 22,71% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Tavaux. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première position à Tavaux A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont souvent tendance à dissimuler des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Tavaux. Dimanche 12 juin au soir du 1er tour des élections législatives, les habitants de Tavaux ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 28,45% des suffrages. En deuxième position, la candidature Les Républicains glane 21,62% des votes. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 19,54% des suffrages. 13:30 - Le score de la participation lors du 2ème tour des législatives, un élément essentiel à Tavaux ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation représentait 42,77% au sein de Tavaux au deuxième round, ce qui représentait 1373 votants sur les 3088 personnes inscrites sur les listes électorales. 10:30 - C'est reparti à Tavaux ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives Les paramètres de ce 2ème round des législatives 2022 à Tavaux sont limpides : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour remplir leur devoir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour limiter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Tavaux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Tavaux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Résultats des législatives 2022 à Tavaux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Tavaux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Jura

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tavaux Justine Gruet (Ballotage) Les Républicains 25,62% 21,62% Hervé Prat (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,84% 19,54% Aurore Vuillemin-Plançon Rassemblement National 23,15% 28,45% Anne-Colette Prost Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,99% 16,31% Rim El Mezoughi Divers gauche 4,45% 6,03% Nathalie Blaise Reconquête ! 3,26% 4,38% Anne Pilloy Droite souverainiste 1,46% 1,08% Dominique Revoy Divers extrême gauche 1,43% 2,23% Médéric Chapitaux Divers centre 0,81% 0,36% Participation au scrutin Circonscription Tavaux Taux de participation 51,90% 46,14% Taux d'abstention 48,10% 53,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62% 2,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,84% Nombre de votants 36 527 1 433

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative à Tavaux. Au niveau de la 3ème circonscription du Jura, les 3106 citoyens de Tavaux ont jeté leur dévolu sur la représentante Rassemblement National. La participation parmi les électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 46%, ce qui représente 1 433 votants. L'issue finale de la législative au niveau de la 3ème circonscription du Jura découlera du comportement de vote des électeurs des 159 autres communes qui la composent. Aurore Vuillemin-Plançon a raflé 28% des voix dans la ville. Justine Gruet (Les Républicains) et Hervé Prat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent 22% et 20% des voix.

Législatives 2022 à Tavaux : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Tavaux (39500) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 31,00% des suffrages au premier tour à Tavaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 25,87% et 15,95% des suffrages. Le choix des administrés de Tavaux était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (53,90% des votes), laissant ainsi 46,10% des suffrages à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.