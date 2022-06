Résultat de la législative à Terres-de-Caux : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Terres-de-Caux dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Terres-de-Caux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Terres-de-Caux ? Dans les 8 bureaux de vote de Terres-de-Caux, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 15,4% des suffrages il y a deux mois. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,49% et 2,11% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 20% pour la Nupes pour ces législatives à Terres-de-Caux. 16:30 - À Terres-de-Caux, des sondages aussi pertinents ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Terres-de-Caux ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 33,2% des votes, au premier round à Terres-de-Caux cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 28,09%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,4% et Éric Zemmour à 4,73%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Terres-de-Caux reste la participation À Terres-de-Caux, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 066 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,22% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,5% au premier tour. Le conflit armé russo-ukrainien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont capables de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Terres-de-Caux. 11:30 - À Terres-de-Caux quel était le score de l'abstention à Terres-de-Caux en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'étude des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. En 2017, durant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 55,81% au premier tour au sein de Terres-de-Caux. La participation était de 49,12% au second tour. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Terres-de-Caux ? Les caractéristiques de ces élections législatives à Terres-de-Caux sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un chiffre au-dessus de celui des autres circonscriptions du pays. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Terres-de-Caux

Les élections législatives 2022 auront lieu à Terres-de-Caux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jean Marc Bled Reconquête ! Victor Balier Les Républicains Jean-Paul Macé Divers extrême gauche Patrick Bucourt Droite souverainiste Marie-Agnès Poussier-Winsback Ensemble ! (Majorité présidentielle) Stéphanie Fouani Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Goury Rassemblement National Victor Fournier Divers centre Annabelle Betemps Folain Divers droite Mickaël Baron Divers gauche Carole Servais Ecologistes Stéphanie Kerbarh Divers centre

Législatives 2022 à Terres-de-Caux : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Terres-de-Caux (Seine-Maritime) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 33,2% des voix au premier tour à Terres-de-Caux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28,1% et 15,4% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Terres-de-Caux gratifiée de 52,2% des suffrages, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 47,8% des votes. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?