Résultat de la législative à Thilouze : 2e tour en direct

19/06/22 18:59

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Thilouze sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Thilouze. En direct 18:59 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé au pied du podium à Thilouze la semaine passée La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 23,71% à Thilouze avant les élections législatives. C'est en effet le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat de gauche pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant cumulé 23,48% des suffrages il y a une semaine. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Thilouze ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 29,75% des suffrages dimanche 12 juin lors du premier tour des législatives. Elle est suivie par les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent dans l'ordre 27,96% et 23,48% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quel sera la participation à Thilouze ? L'observation des scrutins passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 75,58% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,04% au premier tour, c'est-à-dire 987 personnes. Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 43,65% des inscrits sur les listes électorales de Thilouze avaient participé au vote. 10:30 - On vote ce 19 juin à Thilouze pour le 2e round des élections législatives Ces législatives sont donc relancées à Thilouze, avec le 2e volet dont le lancement a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les qualifiés qui s'affrontent pour devenir député. Les 1298 électeurs de Thilouze ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Mairie).

Résultats des législatives 2022 à Thilouze - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Thilouze aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Laurent Baumel Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabienne Colboc Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Thilouze - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Thilouze

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Thilouze Fabienne Colboc (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,99% 29,75% Laurent Baumel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,55% 23,48% Jean-François Bellanger Rassemblement National 19,85% 27,96% Sophie Lagrée Les Républicains 9,55% 7,53% Olivier de la Ferté Reconquête ! 4,19% 3,23% Caroline Deforge Ecologistes 4,06% 4,66% Kévin Gardeau Divers extrême gauche 1,25% 1,79% Jacques Masset Ecologistes 1,09% 1,25% Nesrine Ben Lahcen Divers 0,34% 0,36% Francis Chambers Divers 0,14% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Thilouze Taux de participation 50,47% 43,65% Taux d'abstention 49,53% 56,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 0,88% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,71% Nombre de votants 46 584 567

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative à Thilouze. Les habitants de Thilouze votant dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire ont pris parti pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) au soir du 1er tour des élections législatives. Fabienne Colboc a accumulé 30% des votes au niveau de la localité. Jean-François Bellanger (Rassemblement National) et Laurent Baumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 28% et 23% des votes. L'abstention atteint 56% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (567 votants). Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 77 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire.

Législatives 2022 à Thilouze : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31% des voix au premier tour à Thilouze, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 29% et 16% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 54% des voix face à Marine Le Pen (46%). Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Thilouze (37260) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022.