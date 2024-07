Résultat des législatives 2024 à Richelieu (37120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Richelieu, que vont trancher les supporters du Front populaire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix s'avère conséquent : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Richelieu, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,44% des votes dans la localité. Une percée à compléter néanmoins avec les 19,66% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - À Richelieu, le RN en embuscade A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives sera très observé. Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Richelieu s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. De quoi anticiper une installation solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final à Richelieu pour Ensemble ce soir ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera ainsi le grand sujet localement pour le second tour de cette élection du Parlement. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Richelieu, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 22,15% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 32,29% pour Fabienne Colboc (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 58,23%. Fabienne Colboc conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 37,73% pour le RN à Richelieu aux élections législatives Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Richelieu ont placé en tête Jean-François Bellanger (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,73% des voix. Un score qui lui a permis d'arriver devant Fabienne Colboc (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Laurent Baumel (Union de la gauche) avec respectivement 36,11% et 15,44% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Jean-François Bellanger glanant cette fois 32,89%, devant Laurent Baumel avec 29,73% et Fabienne Colboc avec 27,65%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Richelieu ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette localité ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Richelieu a connu un taux d'abstention de 32,51%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 47,56% des inscrits sur les listes électorales de Richelieu (37). L'abstention était de 47,82% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Richelieu lors de la 2e manche des législatives ? À Richelieu, le taux de participation constitue sans nul doute un facteur décisif de ces élections législatives. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 32,51%. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 251 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,86% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,58% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,65% au premier tour. Au second tour, 50,6% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations montrent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Richelieu ?

17:29 - Élections législatives à Richelieu : un éclairage démographique Quelle influence les électeurs de Richelieu exercent-ils sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 21% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 21,27%. De plus, le taux de ménages propriétaires (57,18%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (44,24%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 657 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,84%) met en lumière des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,61%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Richelieu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 11,79% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.