Résultat de la législative à Tremblay-en-France : en direct

12/06/22 18:52

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tremblay-en-France sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:52 - Quel résultat aux législatives de Tremblay-en-France pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Tremblay-en-France. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,07% et 0,7% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 52,25% à Tremblay-en-France pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Tremblay-en-France ? Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place au dernier rendez-vous présidentiel à Tremblay-en-France avec 49,48% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 17,1%, devant Marine Le Pen à 16,18% et Éric Zemmour à 4,6%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront peut-être la donne et donc le résultat des législatives à Tremblay-en-France ce dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - À Tremblay-en-France, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement l'abstention à Tremblay-en-France. Le conflit armé ukrainien est notamment en mesure de favoriser le camp de l'abstention à Tremblay-en-France (93290). Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 41,21% dans la ville, contre une abstention de 30,95% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Tremblay-en-France ? Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, sur les 20 832 inscrits sur les listes électorales à Tremblay-en-France, 65,41% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 61,67% au round deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Tremblay-en-France pour les législatives Pour ces élections législatives à Tremblay-en-France, les 23 bureaux de vote (de Hôtel de Ville à Ecole Suzanne Buisson) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 20746 citoyens de la ville à 20 heures, pour débuter le dépouillement. Un horaire un peu rallongé rapport à l'heure de fermeture dans de plus petites communes. Ce sont 13 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Tremblay-en-France comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Ton Tona Khul Divers droite François Meretrel Divers Lynda Aït Mesghat Union des Démocrates et des Indépendants Jean-Pierre Leverrier Ecologistes Isabelle Couffin-Guérin Divers extrême gauche Emmanuel Naud Les Républicains Clémentine Autain Nouvelle union populaire écologique et sociale Micheline Guillemette Divers extrême gauche Hakima Ouaret Ensemble ! (Majorité présidentielle) Renée Joly Rassemblement National Virginie de Carvalho Divers gauche Fabrice Scagni Divers centre Guillemette Dusausoy Reconquête !

Législatives 2022 à Tremblay-en-France : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 49,5% des voix au premier tour à Tremblay-en-France, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et la présidente du RN avaient obtenu 17,1% et 16,2% des suffrages. Les résultats nationaux avaient néanmoins commandé aux citoyens de Tremblay-en-France de changer de candidat pour le second tour. Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour grâce à 65,9% des voix face à Marine Le Pen (34,2%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un candidat de la gauche rassemblée aux prochaines élections ? Comme partout dans le pays, les votants de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?