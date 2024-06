Résultat des législatives à Sevran : premiers chiffres de l'élection 2024

Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Alors qu'on a vu environ 8 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sevran semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 12,02% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 54,87%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 18,77% et Marine Le Pen avec 12,02%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 27,96% contre 72,04%).

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Sevran

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Sevran fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 51 845 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 3 149 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 28 074 foyers fiscaux. Dans la ville, 44% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,01% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 13 155 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 33,67%, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2022,1 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 19,67%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Sevran, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.