17:29 - Les données démographiques de Mitry-Mory révèlent les tendances électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Mitry-Mory est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 20 627 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 474 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 10 892 foyers fiscaux. Dans la commune, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 16,31% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 2 469 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 12,47%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 115 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Mitry-Mory, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.