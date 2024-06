Résultat des législatives à Villepinte : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Villepinte Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 5,79% à Villepinte. Mais ce sont 58% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (49,94%), de l'EELV Marie Toussaint (2,37%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,09%). A l'issue du premier tour des législatives à Villepinte, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 48,51% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite n'a rien gagné de plus à Villepinte Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais des pistes se distinguent… À Villepinte, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella affichant en effet 20,92% au terme du précédent rendez-vous européen et 19,17% le 9 juin dernier. Cette situation diffère de ce que l'on a pu voir au niveau national, avec près de huit points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:31 - Le RN relégué à Villepinte lors des européennes Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'analyser avec précision. Un bouleversement inédit… Même s'il y a des exceptions ! Le Rassemblement national n'a pas séduit il y a quelques jours en effet, à Villepinte, la liste de Bardella affichant 19,17% aux élections européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui fini en tête avec 49,94%.

14:32 - Villepinte avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 54,2% et Emmanuel Macron avec 19,1% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du président de la République à Villepinte. Marine Le Pen n'affichait alors que 13,12%. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 70,39% contre 29,61% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Villepinte Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indicateur clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Au premier tour des législatives 2022, Villepinte, couverte par la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 48,51%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,45%. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Le poids démographique et économique de Villepinte aux législatives En pleine campagne électorale législative, Villepinte se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 38 725 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 922 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 19 983 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 8 123 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 30,28%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2182,23 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,76%, révélant une situation économique mitigée. À Villepinte, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les législatives commencent à Villepinte : l'abstention en question Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les précédentes élections européennes, 19 690 personnes en capacité de participer à une élection à Villepinte avaient pris part au scrutin (soit 36,43%). La participation était de 31,27% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 30,41% au premier tour. Au second tour, 22,74% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 19 394 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 56,82% étaient allés voter. Le taux de participation était de 67,47% au premier tour, c'est-à-dire 13 086 personnes.