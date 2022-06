En direct

19:00 - Pour la gauche, les 24,09% de Jean-Luc Mélenchon à Uzès font saliver Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces élections législatives, à Uzès comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 24,09% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,03% et 1,65% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 30,77% pour la Nupes pour ces législatives à Uzès.

16:30 - À Uzès, des sondages tout aussi valables qu'en France ? Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Uzès dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Or le premier tour de la dernière présidentielle, à Uzès cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,05% des suffrages. A la suite, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 24,09%, puis Marine Le Pen à 19,64% et Éric Zemmour à 9,19%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche près de 28% à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Uzès ? À Uzès, le niveau de participation sera un critère fort du scrutin législatif. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 6 903 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 68,29% étaient allés voter, contre un taux de participation de 69,53% au premier tour, ce qui représentait 4 800 personnes. Le conflit armé ukrainien serait susceptible de modifier les choix que feront les citoyens d'Uzès (30700).

11:30 - L'abstention à Uzès va-t-elle encore augmenter lors des élections législatives ? L'étude des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 61,27% au premier tour dans la commune à Uzès. L'abstention était de 54,98% pour le second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.