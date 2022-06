Résultat de la législative à Valras-Plage : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les jeunes affichent couramment une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, sur les 4138 personnes en âge de voter à Valras-Plage, 53,31% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,14% pour le dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour.

Les candidats Divers droite ont raflé 52,53% des votes au soir du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 16,02% des voix. De son côté, la candidature Reconquête ! Décroche 8,11% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le poids des électeurs de la Nouvelle union populaire écologique et sociale sera un des enjeux de ces élections législatives au niveau national. Ces électeurs ont représenté 8,01% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 11,29%, 1,88%, 1,2% et 2,2% en avril. La Nupes partait donc avec un potentiel théorique de 16,57% à Valras-Plage pour ce premier tour.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 40,4% des suffrages au premier tour à Valras-Plage, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et Éric Zemmour avaient obtenu 22,3% et 11,6% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Valras-Plage avec 63,7% des votes, laissant ainsi 36,4% des suffrages à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Comme partout dans le pays, les votants de Valras-Plage ( Hérault ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.