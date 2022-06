Résultat de la législative à Varennes-sur-Allier : 2e tour en direct

Le potentiel avant ces législatives à Varennes-sur-Allier pour la coalition LFI-PS-EELV-PC atteignait 21,24% dans la commune. C'est en effet le cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 3 bureaux de vote de Varennes-sur-Allier, les voix qui s'étaient finalement portées sur le bloc des Insoumis et des alliés de gauche lors du premier tour des législatives étaient pourtant de 18,55% il y a sept jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la troisième marche.

La candidature Les Républicains a réuni 31,69% des votes dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour des législatives. La candidature Rassemblement National récupère 22,02% des voix. A la 3e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 18,55% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives à Varennes-sur-Allier ?

Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second tour, six% de plus qu'au premier tour. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins ? En 2017, lors des législatives, parmi les 2645 personnes en âge de voter à Varennes-sur-Allier, 55,54% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 50,4% pour le second tour.